Virüs önlemleri kapsamında araçla geçişine izin verilmeyince yola yürüyerek devam etti

Corona virüs önlemleri kapsamında araç giriş ve çıkışa kapatılan 31 şehirde denetimler sürüyor.

İçişleri Bakanlığının tarafından yayımlanan genelgede 31 şehre giriş çıkışlar sadece özel izinle yapılabiliyor.



Bu kapsamda İstanbul'da köy yollarını kullanarak şehre giriş-çıkış yapmaya çalışanlara karşı da jandarma ekiplerinin denetimleri sürüyor.



İstanbul - Kocaeli sınırında bulunan Göçbeyli Mahallesi'nde seyahat izin belgelerini sorgulayan ekipler Sancaktepe'deki evine gitmek isteyen bir kişiyi durdurdu.



Jandarmanın taksinin geçişine izin veremeyeceğini söylemesi üzerine araçtan inen kişi yoluna yürüyerek devam etmek zorunda kaldı.



"BAŞKA YOLLAR DENEYECEĞİM



Başka yollar deneyerek evine gitmeye çalışacağını ifade eden Orhan Kaya da, "Nakliyemi indirdim, şimdi evime gidecektim. Tuzla'da oturuyorum, evrak eksik olduğu için geçişime izin verilmedi. Köy yolunu tercih ettim çünkü kısa yol burası. Dönüş yapacağım şimdi mecbur ama başka yol deneyeceğim. Belgem zaten var ama şu an burada ispatlayamıyorum. Mecbur başka yollar deneyip evime gideceğim" dedi.

