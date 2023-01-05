Vitrininde fare gezen fırına cezai işlem uygulandı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde simit fırınındaki ürünlerin üzerinde gezinerek beslenmeye çalışan fare nedeniyle iş yerine idari para cezası kesildi.

Öztrak Caddesi'ndeki bir simit fırınında meydana gelen olayda vitrinde gezinen fare, vatandaşların kamerasına yansıdı.

Zabıta müdürlüğü ekipleri ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, söz konusu fırını denetledi.

TUTANAK TUTULDU

Gerekli tedbirlere uyulmadığı gerekçesiyle fırınla ilgili tutanak tutuldu ve bin 295 lira idari para cezası kesildi.

Ayrıca işletmeye, eksiklerinin giderilmesi için 15 gün süre verildi.