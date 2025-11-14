Viyadük inşaatında çalışan 4 işçinin ölümüne ilişkin 3 tutuklama
14.11.2025 21:04
AA
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde inşası süren viyadükte iskelenin çökmesi sonucu 4 işçinin öldüğü, 1 işçinin ağır yaralandığı olaya ilişkin gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Diyarbakır Kulp-Muş kara yolunda, ilçenin Tepecik ve Karabulak mahalleleri arasında yapımı devam eden viyadükte 11 Kasım'da beton dökülmesi sırasında iskele çöktü ve aşağıya düşen 5 işçiden 4'ü hayatını kaybetti. Ağır yaralanan 1 işçinin ise tedavisi sürüyor.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, olaya ilişkin, "taksirle ölüme ve yaralamaya sebebiyet verme" suçundan başlatılan soruşturma, bir Cumhuriyet başsavcı vekili ve iki Cumhuriyet savcısı tarafından yürütülüyor.
Olay günü 4 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında 6 şüpheli daha gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından 10 şüpheliden 1'i serbest bırakıldı.
Adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 1'i savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakılırken, 8 şüpheli Kulp Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı.
3 ŞÜPHELİ ARANIYOR
Şüphelilerden inşaat mühendisi K.K, taşeron firma sahibi ve iskele ekip şefi F.L. ile şantiye şefi İ.B. tutuklanırken, 5'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.
3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.