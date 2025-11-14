Viyadük inşaatında çalışan 4 işçinin ölümüne ilişkin 3 tutuklama

Diyarbakır Kulp-Muş kara yolunda, ilçenin Tepecik ve Karabulak mahalleleri arasında yapımı devam eden viyadükte 11 Kasım'da beton dökülmesi sırasında iskele çöktü ve aşağıya düşen 5 işçiden 4'ü hayatını kaybetti. Ağır yaralanan 1 işçinin ise tedavisi sürüyor.



Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, olaya ilişkin, "taksirle ölüme ve yaralamaya sebebiyet verme" suçundan başlatılan soruşturma, bir Cumhuriyet başsavcı vekili ve iki Cumhuriyet savcısı tarafından yürütülüyor.



Olay günü 4 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında 6 şüpheli daha gözaltına alındı.



Jandarmadaki işlemlerinin ardından 10 şüpheliden 1'i serbest bırakıldı.



Adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 1'i savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakılırken, 8 şüpheli Kulp Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı.



3 ŞÜPHELİ ARANIYOR



Şüphelilerden inşaat mühendisi K.K, taşeron firma sahibi ve iskele ekip şefi F.L. ile şantiye şefi İ.B. tutuklanırken, 5'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.



3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.