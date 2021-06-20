Viyana Büyükelçisi açıkladı: Sezgin Baran Korkmaz'ın iadesi için süreç başlatıldı

Avusturya'da tutuklanan firari Sezgin Baran Korkmaz'ın iadesine ilişkin ilk adım atıldı.



Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, Sezgin Baran Korkmaz’ın gözaltına alınması ile ilgili yaptığı açıklamada “İade işlemleri için süreci 19 Haziran tarihiyle başlatmış durumdayız” dedi.



Büyükelçi Ceyhun şunları kaydetti: “Söz konusu şahıs dün, 19 Haziran günü Viyana’dan takriben 260 kilometre uzaklıkta bir kasabada gözaltına alındı. Ve kendisi akşama doğru Viyana’ya getirildi. Hali hazırda Viyana Eyalet Ceza Mahkemesi’nde bulunmaktadır. Hakim karşısına çıkmayı beklemektedir. Kurallar gereği, doğal akış gereği yarın çıkması büyük bir ihtimal.”



Hakkında kırmızı bülten çıkarılan SBK Holding kurucusu firari Sezgin Baran Korkmaz, dün ABD'nin talebiyle Avusturya'da yakalanarak tutuklanmıştı.