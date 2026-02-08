Vize almak isterken dolandırıldı. Hem parasından hem pasaportundan oldu

İstanbul'da 46 yaşındaki Resul Kandemir, 2024 senesinde Almanya'ya taşınma kararı aldı.

İnternetten bulduğu bir vize danışmanlık şirketiyle anlaşma yapan Kandemir, karşılığında da 5 bin euro ücret ödedi. Ancak süreç beklediği gibi olmadı ve sonucunda vize danışmanlık firmasını dolandırıcılıkla suçladı.

Vize danışmanlık firmasının sürekli erteleme yaptığını belirten Kandemir, “Yurt dışına işçi olarak gönderilme umuduyla başvuruda bulundum. Almanya'da bir sene boyunca kargo paketleme koli paketleme gibi vasıfsız iş vaadinde bulundular. Biz bu euroları bu işi hızlandırmak için verdik. 40-45 günde Almanya'ya götürüleceğini söyledi” diye konuştu.



“PASAPORTUMLA BAŞKA BİR ŞEY YAPACAKLARINDAN KORKUYORUM”



Süreç, Kandemir'in beklediği gibi ilerlemedi. İddiaya göre, bir kaç ay içerisinde Almanya'ya gitmeyi bekleyen Resul Kandemir'in süreci 1 buçuk yıla kadar uzadı.

“Siz pasaportu isteyince ne diyorlar?” sorusuna Kandemir, “'Mahkemede görüşürüz' diyorlar. Pasaportumla başka bir şey yapacaklarından korkuyorum. Adam kaçırma sahtecilik gibi” şeklinde yanıt verdi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Firmadan geri dönüş alamayınca savcılığa suç duyurusunda bulunan Kandemir, “Beklentim onların bana geri dönüp pasaport ve paramı iade etmesi. Paramı versinler şikayetimden vazgeçeyim. Devletin bu konuda duyarlı olmasını talep ediyorum” dedi.