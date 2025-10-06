Vize, kiralık araç ve kredi tuzağı kurdular: 10 günde 209 şüpheli tutuklandı
Siber suçlarla mücadele kapsamında son 10 günde 37 şehirde 567 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 209'u tutuklandı.
Siber suçlularla mücadele sürüyor.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 10 günde 37 şehirde 567 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.
Sosyal medya hesabında açıklama yapan Bakan Yerlikaya, Cumhuriyet Başsavcılıkları, EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve MASAK koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yeni operasyonlar gerçekleştirildiğini bildirdi.
567 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Bakan Yerlikaya, operasyon kapsamında 567 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.
Gözaltına alınan şüphelilere, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, nitelikli dolandırıcılık, ve yasa dışı bahis suçlamaları yöneltildi.
VİZE BAŞVURUSU VE KİRALIK ARAÇ TUZAĞI
Şüphelilerin, vatandaşların mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak, haksız kazanç elde ettikleri, düşük faizli kredi, yatırım danışmanlığı, ürün satışı, vize başvurusu, kiralık araç temalarını kullanarak dolandırıcılık yaptıkları belirlendi.
Gözaltına alınanlardan 209'unun tutuklandığı, 112'si hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulandığı bildirildi.
Diğer şüphelilerin ise işlemlerinin sürdüğü ifade edlidi.
- Etiketler :
- Polis Adliye
- Dolandırıcılık
- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya