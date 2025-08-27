Vize'de denize girmek yasaklandı

Kırklareli'nin Karadeniz kıyısındaki Vize ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle üç gün süreyle denize girmek yasaklandı.

Vize'de denize girmek yasaklandı

Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, olumsuz hava ve koşulları dolayısıyla 27-29 Ağustos'ta Vize ilçesindeki tüm plajlarda denize girilmesi yasaklandı.

Açıklamada, vatandaşlardan yasağa uymaları istendi.

DENETİMLERDE BULUNULACAK

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bölgede denetimlerde bulunacağı belirtildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...