Vize'de denize girmek yasaklandı
Kırklareli'nin Karadeniz kıyısındaki Vize ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle üç gün süreyle denize girmek yasaklandı.
Kırklareli Vize Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları dolayısıyla 27-29 Ağustos'ta Vize ilçesindeki tüm plajlarda denize girilmesi yasaklandı.
Açıklamada, vatandaşlardan yasağa uymaları istendi.
DENETİMLERDE BULUNULACAK
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bölgede denetimlerde bulunacağı belirtildi.
