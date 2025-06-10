Vize'de iki günlük deniz yasağı
Kırklareli'nin Vize ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek iki gün süreyle yasaklandı.
Kırklareli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Vize ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle iki gün süreyle denize girilmesinin yasaklandığı bildirildi.
Vize Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, elverişsiz hava şartlarının can güvenliğini tehdit edebileceği belirtilerek, bugün ve yarın denize girilmesinin yasaklandığı duyuruldu.
Açıklamada, vatandaşlardan yasağa uymaları ve görevlilerin uyarılarına dikkat etmeleri istendi.
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