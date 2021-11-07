Vodafone 43. İstanbul Maratonu dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatıldı

Vodafone 43. İstanbul Maratonu dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü araç trafiğine kapatıldı.

Haberler - Anadolu Ajansı 07.11.2021 - 04:48

Vodafone 43. İstanbul Maratonu dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatıldı
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Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından organize edilen N Kolay'ın isim sponsorluğundaki 43. Vodafone dolayısıyla bazı yollarda trafik düzenlemesi yapıldı.

Bu kapsamda, parkur güzergahları ve bu güzergahlara çıkan yollarda saat 03.00 itibarıyla araç trafiği kademeli olarak durduruldu.

Trafik polisleri dubalarla trafiği yavaşlattıktan sonra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü araç trafiğine kapattı.

Avrupa ve Anadolu yakasından geçiş için köprüyü kullanmak isteyen sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirildi.

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