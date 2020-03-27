Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel: Mühürlenmiş baz istasyonlarımızın açılmasını istiyoruz

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, yaptığı açıklamada, Türkiye'yi ve dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını sürecinde yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.



İçinden geçilen günlerde, birlik ve beraberliğin önemine işaret eden Süel, ortak hareket edilmesinin, her zamankinden daha fazla dayanışma içinde olunmasının, empati ve yardımlaşmanın önemli olduğunu söyledi.



Hasan Süel, Türkiye'de alınan tedbirleri doğru bulduklarına dikkati çekerek, şunları söyledi:



"Bu tedbirlere uymamız, bu tedbirleri destekleyen ek çabalar içinde olmamız çok önemli. Devletimizin, milletimizin yanındayız, tüm kaynaklarımızı seferber etmiş durumdayız. İletişim gibi son derece kritik bir alanda hizmet sunmanın bilinciyle, ülkemiz için bu zorlu dönemde hizmetlerimizin devamlılığını sağlamaya odaklanıyoruz.



İletişimin sürekliliği için şebeke saha ekiplerimiz çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Bizler evde kalalım, ekonomimizin çarkları dönsün, işletmelerimiz faaliyetlerine devam edebilsin diye onlar büyük bir özveriyle çalışmaya devam ediyor."

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel

"BU SALGIN, DİJİTALLEŞMENİN ÖNEMİNİ BİR KEZ DAHA HATIRLATTI"



Salgının, iş yapma biçimlerinden sosyal hayata kadar bir çok şeyi değiştirdiğine dikkati çeken Süel, dijitalleşmenin önemini de bir kez daha hatırlattığını dile getirdi.



Süel, sürecin sektöre etkilerini şöyle değerlendirdi:



"İnsanlar daha önce yaptığı bir çok şeyi dijital üzerinden yapmaya başladı. Bir kez daha birbirimizle bağlantıda olmanın ne kadar önemli olduğunu, dolayısıyla telekominikasyon altyapısının ne kadar elzem olduğunu gördük. Biz de sorumluluğumuzun bilincindeyiz ve tam mesai çalışıyoruz. Dünya ile kıyasladığımızda, teknolojiye erişim konusunda Türkiye'nin bu süreci nasıl geçirdiğine ilişkin mütevazı olmayacağım.



Avrupa ülkeleri yaptığımız karşılaştırmalarda zaten bir gömlek yukardaydık. Türkiye'de özellikle mobil kapsama alanı, mobilde yaşanan rekabetle yatırımların yoğunluğu, verilen hizmetin hızı ve kapasitesi çoğu dünya ülkesinin üzerinde. Bugüne kadar ki dönemde şebekimizde yük artışı olsa da bunun çok rahat altından kalktık."



"MAĞAZALARIMIZDA HİJYEN KURALLARINA UYUYOR, SIKLIKLA DEZENFEKSİYON YAPIYORUZ"

Süreçte yaptıkları çalışmalar ve verdikleri desteklerden bahseden Süel, uzaktan eğitime verdikleri desteğe işaret edip, destek veriyoruz. "EBA platformunda kullanılmak üzere, tüm müşterilerimize mart sonuna kadar toplam 6 GB internet tanımladık. Müşterilerimiz, hiçbir ek işlem yapmadan EBA'ya erişim sağlayabiliyor." dedi.



Bir başka hizmetlerinin ise Vodafone TV olduğunu anımsatan Süel, Vodafone TV içeriklerini 30 Nisan'a kadar tüm müşterilere ücretsiz sunduklarını anlattı.



Süel, çalışanlarının sağlıklarına verdikleri öneme de değindi. Çalışanların yüzde 95'den fazlasının şu an evden çalıştığını, AVM'lerdeki mağazaları kapattıklarını bildiren Süel, şu bilgileri verdi:



"Diğer mağazalarımızda ise pazar hariç her gün 12.00-18.00 arasında müşterilerimizin iletişim ihtiyacını karşılamaya devam ediyoruz. Mağazalarımızda hijyen kurallarına uyuyor, sıklıkla dezenfeksiyon yapıyor ve 1 metrelik sosyal mesafe kuralını uyguluyoruz. Halihazırda Vodafone Yanımda mobil uygulamamızla, müşterilerimizin işlemlerini evden çıkmadan yapabilmelerini sağlıyoruz.



Yurt dışındaki müşterilerimiz için de kolaylıklar sunuyoruz. Bu müşterilerimiz, Vodafone Çağrı Merkezi'ne ulaşmak istediklerinde KIRMIZI yazıp 00905427048000’e ücretsiz SMS yollayabiliyor. Biz de onları geri arıyoruz. Ayrıca, bu müşterilerimiz, konsolosluk numaralarını da ücretsiz arayabiliyor."

"SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZA NE KADAR TEŞEKKÜR ETSEK AZ"

Hasan Süel, bu süreçte sağlık çalışanların zorlu şartlarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:



"Bizim sağlığımız için kendi hayatlarını tehlikeye atan sağlık çalışanlarımıza ne kadar teşekkür etsek az. Kendilerine minnettarlığımızı dile getirmek için sosyal medya üzerinden bir kampanya başlattık. Amacımız, onların morallerini yüksek tutmak, özellikle sosyal medyada pozitif bir ortam sağlanmasına katkıda bulunmak.



Sağlık çalışanlarımız için bir hizmetimiz daha olacak. Kamu sağlık sektöründe görevli müşterilerimizin hatlarına mevcut paketlerine ek olarak ücretsiz 5 GB internet ve 500 dakika konuşma tanımlayacağız."



"BU SÜREÇTE HEPİMİZE ÖNEMLİ GÖREVLER DÜŞÜYOR"



Bu süreçte herkese önemli görevler düştüğünü belirten Hasan Süel, belediyeler tarafından mühürlenen baz istasyonu sorununa ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:



"3 operatörün belediyeler tarafından mühürlenmiş 2 bin civarında baz istasyonu var. Şebekelerimizin devamlılığı için talepte bulunduk kendilerine. Buna ilk olumlu yanıt veren Çınarcık Belediyesi oldu. Mühürlü olan baz istasyonlarımız konusunda aksiyon aldı ve mührü kaldırdı.



Diğer belediyelerden baz istasyonlarımızdaki mühürleri kaldırmalarını talep ediyoruz. Zaman dayanışma zamanı. Kamu hizmeti olan şebekelerimizin devamlılığı, kesintisiz bağlantı sağlayabilmemiz için çok önemli."



Bu dönemde birlik beraberlik ve dayanışmanın, rekabetin değil iş birliğinin önemli olduğuna vurgu yapan Süel, "3 operatör olarak ortak hareket etme, toplumun sosyal ihtiyaçlarına cevap veren faaliyetler yapma isteğimiz var. Bunun için de devletimizle yakın temastayız." diye konuştu.



"VODAFONE YANIMDA UYGULAMAMIZDA YÜZDE 15'E YAKIN TRAFİK ARTIŞI SÖZ KONUSU"

Hasan Süel, hayatlarını şu an evden devam ettiren tüketicilerin ses ve data kullanım eğilimleri hakkında da bilgi verdi.



Müşterilerin birçok işlemi evden çıkmadan Vodafone Yanımda uygulaması üzerinden yapabildiğini dile getiren Süel, şunları aktardı:



"Son dönemde Vodafone Yanımda uygulamamızda yüzde 15'e yakın, Yanımda web sayfamızda ise yüzde 35'lik bir trafik artışı söz konusu. Vodafone Yanımda, online self servis ve Vodafone TV uygulamaları gibi dijital kanallarını kullanan aylık aktif müşteri sayımız 16 milyona yaklaştı. Müşterilerimizin aylık dijital etkileşimleri ise 640 milyona ulaştı.



Evden çalışma, uzaktan eğitim gibi tedbirlerin alınmasıyla birlikte müşterilerimizin mobil ve sabit data kullanımında artışlar görmeye başladık. Mobil trafikte yüzde 15, sabitte yüzde 40'lık artışlar gözlemliyoruz. Sabitte artış bazı saatlerde yüzde 70'lere kadar ulaşıyor. Altyapımızı bu artışlara hazırlamıştık."



Süel, kesintisiz iletişim için kapasite artırımlarını yaptıklarını, yapmaya da devam ettiklerini belirterek, kesintisiz iletişim için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

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