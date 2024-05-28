Voleybol'da uçak krizi | Uraloğlu: Dönüşleri business olarak organize etmeye çalışıyoruz

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın ABD seyahatinde yaşanan uçak krizinin ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Meclis'te konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.



Türk Hava Yolları'ndan (THY) aldığı bilgileri aktaran Uraloğlu, seyahatten 10 gün önce haber verildiği için sorunun çözülemediğini söyledi.



Bakan Uraloğlu, “İletişimde çok doğru noktada olmamışız. Dönüşleri business olarak organize etmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.



NE OLMUŞTU?



Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nin 2'inci hafta maçları için ABD'ye giderken 13 saatlik yolculukta, kısa koltuk mesafeli ekonomi sınıfında oturmuştu.



Millilerin sosyal medyadaki tepkili paylaşımlarının ardından Türk Hava Yolları (THY) "Biletleme süreçlerine dair tüm detayların sorumluluğu ilgili federasyonlara ait olup yetkililerince sağlanmaktadır." açıklamasını yapmıştı.