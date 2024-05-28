Voleybol'da uçak krizi | Uraloğlu: Dönüşleri business olarak organize etmeye çalışıyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın ABD seyahatinde yaşanan sorunun "iletişim eksikliğinden kaynaklandığını" söyledi. Uraloğlu, "Dönüşleri business olarak organize etmeye çalışıyoruz." dedi.

Voleybol'da uçak krizi | Uraloğlu: Dönüşleri business olarak organize etmeye çalışıyoruz

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın ABD seyahatinde yaşanan uçak krizinin ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Meclis'te konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türk Hava Yolları'ndan () aldığı bilgileri aktaran Uraloğlu, seyahatten 10 gün önce haber verildiği için sorunun çözülemediğini söyledi.

Bakan Uraloğlu, “İletişimde çok doğru noktada olmamışız. Dönüşleri business olarak organize etmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nin 2'inci hafta maçları için ABD'ye giderken 13 saatlik yolculukta, kısa koltuk mesafeli ekonomi sınıfında oturmuştu.

Millilerin sosyal medyadaki tepkili paylaşımlarının ardından Türk Hava Yolları (THY) "Biletleme süreçlerine dair tüm detayların sorumluluğu ilgili federasyonlara ait olup yetkililerince sağlanmaktadır." açıklamasını yapmıştı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

Haïdouti Orkestrası AB ruhunu müziğiyle Anadolu'ya taşıdı

Haïdouti Orkestrası AB ruhunu müziğiyle Anadolu'ya taşıdı

MGK toplantısı başladı: Masada terörle mücadele var

MGK toplantısı başladı: Masada terörle mücadele var

İstek parça cinayetine müebbet hapis talebi

İstek parça cinayetine müebbet hapis talebi

Yakınları haber alamıyordu, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

Yakınları haber alamıyordu, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

Serinlemek için baraja giren Bünyamin’den acı haber

Serinlemek için baraja giren Bünyamin’den acı haber

Özgür Özel'den sahipsiz sokak hayvanları düzenlemesine tepki: Öldürmek çözüm değil, kısırlaştırma kampanyası başlatılmalı

Özgür Özel'den sahipsiz sokak hayvanları düzenlemesine tepki: Öldürmek çözüm değil, kısırlaştırma kampanyası başlatılmalı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...