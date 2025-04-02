Volkan Konak'a hakaret eden müftüye soruşturma

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamada, "Son günlerde kamuoyunda yer alan ve İstanbul Çatalca İlçe Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu'nun bazı sosyal medya paylaşımlarına ilişkin iddiaları içeren haberler üzerine Başkanlığımız tarafından konuyla ilgili olarak soruşturma başlatılmıştır." ifadesine yer verildi.



Müftü Mehmetalioğlu, Volkan Konak'ın ölümünün ardından "sahnede gebermiş" diyerek hakaret sayılacak ifadeler kullanmıştı.

Volkan Konak'ın ailesi de hakaret içeren paylaşımlarla ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını açıklamıştı.