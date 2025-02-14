Volkswagen’in yeni elektrikli aracı böyle görünecek: Fiyatı herkesi şaşırttı
Alman otomotiv devi Volkswagen, 2027 yılında piyasaya süreceği elektrikli aracı ID.1’in konsept görsellerini yayınladı.
Otomotiv devi Volkswagen’in giriş seviye elektrikli otomobil olarak tasarladığı ID.1, 20 bin euro’dan satışa çıkacak. Otomobilin konsept tanıtımı 5 Mart 2025’te yapılacak.
RENAULT İLE BİRLİKTE BAŞLADILAR
Volkswagen, ID.1’i Renault ile geliştirmeyi planlamıştı ancak taraflar geçen yıl bu ortaklıktan vazgeçti. Fransız otomotiv üreticisi, kendi elektriklisi Twingo’yu 2026 yılında satışa sunmaya hazırlanıyor.
CEO'DAN İDDİALI SÖZLER
VW CESO’su Thomas Schafer, Wolfsburg’daki fabrika çalışanlarına ID.1’i tanıtırken “Avrupa için uygun fiyatlı, yüksek kaliteli ve karlı bir elektrikli Volkswagen… İşte otomotiv mühendisliğinin Şampiyonlar Ligi!” sözlerini kullandı.
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