Vücudunda her santimde 220 kıl var. Dünya rekorunu kırdı

Patidar, nadir görülen bir hastalık olan "kurt adam sendromu" ile dünyaya geldi. Şu anda 18 yaşında olan Patidar, 6 yaşındayken yüzünde, kollarında ve vücudunun diğer bölgelerinde anormal uzunlukta ince kılların çıkmasına neden olan "hipertrikoz" hastalığına sahip olduğunu öğrendi.

Bu hastalık, 5 santimetreye kadar uzunlukta kılların vücutta belirgin şekilde çoğalmasına yol açabiliyor ve şimdiye kadar dünyada bildirilen yalnızca 50 vaka mevcut. Hipertrikozun kesin bir tedavisi bulunmuyor, bu nedenle hastalar sık sık tıraş, ağda veya kesme gibi yöntemlere başvurmak zorunda kalıyor.