Vücut geliştirme sporcusu sokakta ölü bulundu

Muğla'nın Milas ilçesinde 34 yaşındaki Bahtiyar Bahar, sokakta ölü bulundu. Vücut geliştirme sporcusu olan Bahar'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Vücut geliştirme sporcusu sokakta ölü bulundu

'nın Milas ilçesine bağlı Beçin Mahallesi'nde yolda hareketsiz yatan kişiyi fark edenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptıkları incelemede Bahtiyar Bahar'ın (34) hayatını kaybettiğini tespit etti.

Vücut geliştirme sporcusu sokakta ölü bulundu - 1

Vücut geliştirme sporcusu olan Bahar'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, Milas Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

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