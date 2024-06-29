Vücut geliştirme sporcusu sokakta ölü bulundu

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Beçin Mahallesi'nde yolda hareketsiz yatan kişiyi fark edenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptıkları incelemede Bahtiyar Bahar'ın (34) hayatını kaybettiğini tespit etti.