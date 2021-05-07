Vurduğu domuzların üzerine köpeklerini saldı; 3 bin TL ceza uygulandı

Bolu'da tüfekle vurarak öldürdüğü domuzun üzerine köpeklerini sakan Erhan K., 'Hayvanları Koruma Kanununa muhalefet' suçundan 3 bin TL para cezasına çarptırıldı.

Anadolu Ajansı - DHA 07.05.2021 - 16:32

Vurduğu domuzların üzerine köpeklerini saldı; 3 bin TL ceza uygulandı

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Bolu’da, ormanlık alanda avlanan Erhan K., tüfekle vurarak yaraladığı domuzların üzerlerine köpeklerini saldı.

Köpeklerin yaralı domuzlara saldırdığı anları, cep telefonu kamerasıyla kaydedip sosyal medyada paylaşan Erhan K.'ye tepki yağdı.

Bunun üzerine Erhan K. görüntüleri sildi. Videoları kaydeden hayvanseverler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne bildirdi.

Ekipler, Erhan K.'ye, 'Hayvanları Koruma Kanununa muhalefet' suçundan 3 bin TL ceza kesildi.

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