Vurgun yiyen dalgıç hastaneye kaldırıldı

Muğla Datça'da dalış esnasında vurgun yediği belirlenen dalgıç, bulunduğu yerden alınarak Marmaris Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'ndaki basınç odasına getirildi.

Buradaki müdahalenin ardından kapsamlı bir hastaneye sevk edilmesi gerektiği yönündeki karar üzerine dalgıç, İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde Bodrum Deniz Kurtarma Derneği'ne ait tam donanımlı deniz ambulansıyla Datça'daki Körmen Limanı'ndan Bodrum ilçesine tahliye edildi.

Dalgıç, buradan Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

VURGUN YEMEK NE DEMEKTİR?

Denize dalan dalgıçlarda vurgun diğer adıyla dekompresyon hastalığı görülebilmektedir.

Bunun nedeni yüksek basınç bulunan bir yerden, alçak basınca doğru hızlı bir geçiş yapılmasıdır.