Vuruldu, karaya oturdu... Bu defa fırtınada savruldu

İstanbul'da etkili olan kuvvetli fırtına deniz ulaşımını da etkiledi.

2 Şubat'ta Sarıyer açıklarında karaya oturan ve Kıyı Emniyeti ekiplerinin süren çalışmasıyla kurtarılan 100 metrelik Komor Adaları bayraklı Razouk isimli kargo gemisi demirletildiği yerde fırtına nedeniyle savruldu. Yardım çağrısında bulunan gemi Kıyı Emniyeti'ne bağlı Kurtarma 6, Nazım ve Kıyı Emniyeti 9 gemileri tarafından kontrol altında tutulmaya ve demir atması sağlanmaya çalışılıyor. Gemi, demir atamaması durumunda kurtarma gemilerince başka bir bölgeye götürülecek.

İHALAR VURMUŞTU

Öte yandan 100 metrelik Razouk gemisi, 22 Ocak'ta Rus limanlarına seyir halindeyken Kastamonu Cide açıklarında insansız hava araçları tarafından vurularak hasar almıştı.