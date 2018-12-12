ABD'nin başkenti Washington'da Büyükelçilik Müşaviri Cem Ulusoy, basınla ilişkiler ve sözcülük görevini yürüten Celil Erdoğan ile idari memur olan eşi Mehtap Erdoğan'ın Ankara'da devam eden bir FETÖ soruşturması nedeniyle merkeze çağrıldığı öğrenildi.

Cem Ulusoy, 2011-2013 arasında Türkiye'nin Bulgaristan'daki Burgaz Başkonsolosluğu görevini yürütmüştü. Celil Erdoğan ise Avrupa Birliği Bakanlığı döneminde Ömer Çelik'in yanında görev yapmıştı.



Hürriyet gazetesinin sorularını yanıtlayan büyükelçilik kaynakları, söz konusu kişilerin idari bir kararla görev süreleri tamamlanmadan önce merkeze çağrıldıklarını doğrularken, 'FETÖ iddiaları' konusunda ise yorum yapmaktan kaçındı.

Büyükelçiliğin iki diplomat ve idari personelin Washington'daki görevlerinin sona erdiğini ABD Dışişleri Bakanlığı'na da rapor ettiği öğrenildi.

CELİL ERDOĞAN: HAYIRLISI

Hürriyet gazetesine konuşan Celil Erdoğan, "Normal de Eylül’de dönecekken şimdiden merkeze çağırdılar. Nedeni hakkında bizim de bilgimiz yok. Garip ve zor bir dönemden geçiyoruz. Hayırlısı" dedi.

Celil Erdoğan ve eşi Mehtap Erdoğan'ın Ankara'dan gelen ‘ivedilikle merkeze dönün' talimatına rağmen halen ABD'de olması ise kafaları karıştırdı. Zira herhangi bir elçilik personeli elçiliğin ev sahibi ülke makamlarına geri çekildiklerine dair bildirim yapmasının ardından eğer iltica başvurusunda bulunmaz ise kaçak durumuna düşüyor.