WhatsApp hesaplarını ele geçirip yakınlarından para istiyorlar: Resmi uyarı geldi

Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı, son dönemde WhatsApp ve benzeri mesajlaşma uygulamalarındaki hesapların ele geçirilerek dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanılmasına ilişkin şikayetlerin arttığını duyurdu.

Başkanlık tarafından yapılan açıklamada, dolandırıcıların kullanıcıların hesaplarına bilgileri dışında erişerek yakın çevrelerinden para talep ettiği belirtildi.

Siber Güvenlik Başkanlığı'nın teknik incelemelerinde, özellikle güncel olmayan iOS işletim sistemine sahip iPhone cihazlarındaki güvenlik açıklarını hedef alan zararlı yazılımların bu tür saldırılarda kullanılabildiği tespit edildi.

ZARARLI İÇERİKLERİ GÖRÜNTÜLEMEK BİLE RİSK OLUŞTURABİLİYOR

Açıklamada, söz konusu zararlı yazılımların kötü amaçlı internet reklamları, şüpheli bağlantılar ve güvenliği ihlal edilmiş internet siteleri aracılığıyla cihazlara bulaşabildiği bildirildi.

Bazı gelişmiş saldırılarda zararlı içeriklerin yalnızca görüntülenmesinin bile cihaz güvenliğini riske atabileceği vurgulandı.

Saldırganların bu yöntemlerle kişisel bilgilere ve mesajlaşma hesaplarına erişebildiği, kullanıcıların kimliğine bürünerek iletişim listelerindeki kişilerden acil ihtiyaç gerekçesiyle IBAN üzerinden para transferi talep edebildiği kaydedildi.

WHATSAPP KULLANICILARINA DÖRT KRİTİK UYARI

Başkanlık, vatandaşların dolandırıcılık girişimlerinden korunabilmesi için alınması gereken önlemleri sıraladı.

Buna göre, başta iPhone kullanıcıları olmak üzere tüm vatandaşların işletim sistemlerini ve mesajlaşma uygulamalarını güncel tutmaları istendi.

Kaynağı belirsiz bağlantılara tıklanmaması ve güvenilir olmayan internet sitelerinden dosya indirilmemesi gerektiği belirtilen açıklamada, WhatsApp ve diğer dijital hesaplarda iki aşamalı doğrulamanın etkinleştirilmesi tavsiye edildi.

Ayrıca WhatsApp'ın "Bağlı Cihazlar" bölümünün düzenli olarak kontrol edilmesi ve tanınmayan oturumların sonlandırılması gerektiği bildirildi. Bununla birlikte bazı gelişmiş saldırılarda yetkisiz erişimlerin bu bölümde görünmeyebileceği uyarısı yapıldı.

Başkanlık, tanıdık kişilerden gelen para taleplerinin de doğrudan kabul edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, bu tür mesajların ilgili kişi telefonla aranarak doğrulanmasını önerdi.

HESABI ELE GEÇİRİLEN KULLANICILAR NE YAPMALI?

Hesaplarının ele geçirildiğinden şüphelenen vatandaşların yakın çevrelerini farklı iletişim kanallarından bilgilendirmeleri ve şüpheli mesajlar ile IBAN bilgileri gibi dijital delilleri saklayarak kolluk kuvvetlerine veya Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları istendi.

Para transferi gerçekleştirilmişse ilgili bankayla gecikmeden iletişime geçilmesi gerektiği belirtildi.

Cihaz güvenliğinin yeniden sağlanması için telefonun sıfırlanarak güncel işletim sisteminin yüklenmesi, bankacılık, sosyal medya ve e-posta hesaplarının şifrelerinin güvenli bir cihaz üzerinden değiştirilmesi tavsiye edildi.

Başkanlık, “Tanıdıkları kişilere ait gerçek mesajlaşma hesaplarından gelen iletilerin de hesap sahibinin bilgisi dışında gönderilmiş olabileceğini” vurgulayarak vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.