WhatsApp mesajları ortaya çıktı: Girne'deki feribot kazası soruşturmasının seyri değişebilir
18.09.2026 14:03
Tahkikat memuru, söz konusu yazışmaların şüphelilere yönelik ithamları ağırlaştırabileceği değerlendirmesini yaptı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşanan feribot faciası soruşturmasında ikinci kaptanın WhatsApp yazışmaları dosyaya girdi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kentinden Mersin'deki Taşucu Limanı'na gittiği sırada alabora olarak batan Filo Jet isimli feribota ilişkin soruşturma süreci devam ediyor .
Soruşturmada tutuklu bulunan şirket yöneticisi Ali Özdüşler, kaptan Mustafa Öz, ikinci kaptan Merve N. Sercan, birinci makinist Zeki Öz, ikinci makinist Metin Gül ile mürettebat Sertan Erol, Kadir Kuliyev, Vale Huseynov ve Rashat Ibrahimov bugün bir kez daha mahkemeye çıkarıldı.
Girne Kaza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, şüphelilerin yedi gün daha tutuklu kalmalarına karar verildi.
WHATSAPP YAZIŞMALARI DOSYAYA GİRDİ
Kazaya ilişkin soruşturmada ulaşılan yeni bilgiler de mahkemeye sunuldu. O bilgiler arasında bir WhatsApp yazışması da yer aldı.
Soruşturmanın şüphelilerinden yardımcı kaptan Merve N. Seraslan'ın 17 Haziran 2026 tarihli WhatsApp yazışmalarında "geminin sol kızağının kırıldığı ve geminin kaptanın bilgisi dahilinde gelişigüzel bir şekilde tamir ettirildiğine" ilişkin bilgi bulunduğu belirtildi.
Yardımcı kaptanın söz konusu tamiratı bildirdiği, kaptanın ve şirketin Türkiye ayağında aranan bir yetkilinin de durumdan bilgisinin bulunduğu kaydedildi.
Polis ayrıca zanlılardan birinin 7 Haziran tarihinde WhatsApp üzerinden gönderdiği görüntüde de geminin kızağının kırık olduğunun görüldüğünü mahkemeye aktardı.
Gemideki hasara ilişkin fotoğrafların başka mürettebat tarafından yardımcı kaptana iletildiği, yardımcı kaptanın da fotoğrafları şirket yetkilisine gönderdiği belirtildi.
Soruşturma kapsamında telefonların emare olarak alındığı ve dijital incelemelerin devam ettiği kaydedildi.
Kazanın yaşandığı bölgede yapılan arama kurtarma çalışmalarında yolculardan birinin valizine ulaşılmıştı.
SORUŞTURMANIN SEYRİ DEĞİŞEBİLİR
Savcının "Bu durum geminin sefere uygun olmadığını gösterir mi?" yönündeki sorusu üzerine tahkikat memuru, yapılan tamiratın uygun bir tersanede bilirkişiler tarafından gerçekleştirilmediğinin anlaşılması halinde tahkikatın seyrinin değişeceğini ve zanlılara yönelik ithamların ağırlaşacağını belirtti.
Geminin tamirinin nerede, hangi şartlarda ve kimler tarafından gerçekleştirildiğine ilişkin incelemelerin devam ettiği mahkemeye aktarıldı.
"KAPTAN GEMİYE GELEN SULARI UMURSAMADI"
Tahkikat memuru, kaptan Mustafa Öz'ün gemiye gelen suları umursamadığı ve risk alarak gemiyi sürmeye devam ettiği yönünde kanı oluştuğunu savundu.
Tahkikat memuru, söz konusu hususla ilgili incelemelerin sürdüğünü kaydetti.
Mahkemede halen kayıp olarak aranan bir yolcunun yine WhatsApp üzerinden ailesine gönderdiği videoya da dikkat çekildi.
Daha önce de gündeme gelen bu videoda sol kızaktaki kırığın görüldüğü belirtilmişti.
14 KİŞİ ÖLDÜ, 14 KİŞİ ARANIYOR
Filo Jet isimli feribot 30 Ağustos'ta 259 yolcu ve sekiz mürettebatla alabora olarak batmıştı .
Yapılan arama kurtarma çalışmalarında bugüne kadar 14 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Feribot kazasında kaybolan 14 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.