WhatsApp mesajları ortaya çıktı: Girne'deki feribot kazası soruşturmasının seyri değişebilir

SORUŞTURMANIN SEYRİ DEĞİŞEBİLİR

Savcının "Bu durum geminin sefere uygun olmadığını gösterir mi?" yönündeki sorusu üzerine tahkikat memuru, yapılan tamiratın uygun bir tersanede bilirkişiler tarafından gerçekleştirilmediğinin anlaşılması halinde tahkikatın seyrinin değişeceğini ve zanlılara yönelik ithamların ağırlaşacağını belirtti.

Geminin tamirinin nerede, hangi şartlarda ve kimler tarafından gerçekleştirildiğine ilişkin incelemelerin devam ettiği mahkemeye aktarıldı.

"KAPTAN GEMİYE GELEN SULARI UMURSAMADI"

Tahkikat memuru, kaptan Mustafa Öz'ün gemiye gelen suları umursamadığı ve risk alarak gemiyi sürmeye devam ettiği yönünde kanı oluştuğunu savundu.

Tahkikat memuru, söz konusu hususla ilgili incelemelerin sürdüğünü kaydetti.

Mahkemede halen kayıp olarak aranan bir yolcunun yine WhatsApp üzerinden ailesine gönderdiği videoya da dikkat çekildi.

Daha önce de gündeme gelen bu videoda sol kızaktaki kırığın görüldüğü belirtilmişti.

14 KİŞİ ÖLDÜ, 14 KİŞİ ARANIYOR

Filo Jet isimli feribot 30 Ağustos'ta 259 yolcu ve sekiz mürettebatla alabora olarak batmıştı .

Yapılan arama kurtarma çalışmalarında bugüne kadar 14 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Feribot kazasında kaybolan 14 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.