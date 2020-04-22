WhatsApp oylamasıyla açıldı, kurul kararıyla yeniden kapandı

Edirne Hıfzıssıhha Kurulu, enafın WhatsApp grubundaki oylaması sonucu açma kararı aldığı Alipaşa'nın da aralarında olduğu 3 tarihi çarşının yeniden kapatılmasına karar verdi.

Anadolu Ajansı 22.04.2020 - 14:20

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Edirne'deki tarihi 3 kapalı çarşıdaki dükkanların faaliyetleri corona virüs tedbirleri kapsamında ikinci bir karara kadar durduruldu.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu valilikte yaptığı toplantıda, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında Alipaşa, Bedesten ve Arasta çarşılarının yeni bir karara kadar kapalı tutulmasına karar verdi.

Kurul, tedbirler kapsamında, mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait olan ve kiralarının tahsili 3 ay süre ile ertelenen çarşıların iç kısmındaki 255 iş yerinin bugünden itibaren faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasını kararlaştırdı.

Tarihi çarşılardaki gerekli kontrol ve denetimler Edirne Belediyesi ile kolluk kuvvetleri tarafından sağlanacak.

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