WhatsApp oylamasıyla açıldı, kurul kararıyla yeniden kapandı

Edirne'deki tarihi 3 kapalı çarşıdaki dükkanların faaliyetleri corona virüs tedbirleri kapsamında ikinci bir karara kadar durduruldu.



İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu valilikte yaptığı toplantıda, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında Alipaşa, Bedesten ve Arasta çarşılarının yeni bir karara kadar kapalı tutulmasına karar verdi.



Kurul, tedbirler kapsamında, mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait olan ve kiralarının tahsili 3 ay süre ile ertelenen çarşıların iç kısmındaki 255 iş yerinin bugünden itibaren faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasını kararlaştırdı.



Tarihi çarşılardaki gerekli kontrol ve denetimler Edirne Belediyesi ile kolluk kuvvetleri tarafından sağlanacak.

