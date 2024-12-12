WhatsApp ve Instagram erişim sorunu: WhatsApp ve Instagram çöktü mü?

Dünyanın en popüler sosyal medya uygulamaları Instagram, Facebook ve WhatsApp'ta, erişim sorunu yaşandı. Kullanıcılar zaman zaman uygulamalara giriş yapamadığını ve paylaşımlarda sorun yaşadığını bildirirken konuyla ilgili META'dan bir açıklama geldi.



META yaptığı açıklamada, "Sorunun farkındayız, çözmek için uğraşıyoruz ve özür dileriz" dedi.

YETKİLİ İSİMDEN AÇIKLAMA GELDİ



Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, X sosyal medya platformu üzerinden bir açıklama yaptı.



Sayan, "Whatsapp servislerinde global bir hizmet kesintisi olduğu Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz @TRCert tarafından raporlanmıştır.



Ekiplerimiz süreci takipetmektedir" ifadelerini kullandı.

