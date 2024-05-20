WhatsApp’ta dolandırıcılık tuzağı: 609 bin liralık vurgun yaptılar

Bursa’da sahte WhatsApp profiliyle vurgun yapan çete çökertildi.



Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, C.Y, A.T, Y.A. ve M.U. isimli şüphelilerin, sahte profillerle tuzağa düşürülüp toplam 609 bin lira dolandırılmasının ardından harekete geçti.



Polis fiziki ve teknik takip başlattı.



“HATIRLAYAMADIM, KİMSİNİZ?”



Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturmayı derinleştiren Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, dolandırıcıların önce sahte kadın profili açarak kurbanlarına, “Numaranızı rehberime kaydetmişim, hatırlayamadım? Kimsiniz?” şeklinde mesaj attığını belirledi.



Çete üyelerinin daha sonra kendilerini genç kızın babası olarak tanıtıp telefondaki kişileri tehdit ettiği, başka bir çete üyesinin de kendilerini avukat, uzlaştırmacı ya da savcı olarak tanıttığı tespit edildi.



Şüphelilerin; mağdurları, “Cinsel istismar suçundan ceza alacaksın.” yalanı ile korkuttukları ve böylece tuzaklarına düşürdükleri belirlendi.



Yalanı sürdüren dolandırıcılık çetesi üyelerinin 4 kişiden 609 bin lira dolandırıcılık yaptığı kaydedildi.