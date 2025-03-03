WhatsApp'tan tarantula satışı: Cezası cep yakıyor
Dünyadaki en zehirli örümcek türleri arasında yer alan tarantulalar, Türkiye'de 7 bin liraya kadar satışa çıkarıldı. Satışı yasak olan tarantulalar için hayvan başına 60 bin 187 lira ceza uygulanıyor.
Türkiye'ye yasa dışı yollarla getirilen eklem bacaklılar grubuna giren tarantulalar, yasak olmasına rağmen internet sitelerinde satışa çıkartılıyor.
"Versicolor", "Vegans", "Adult vagans", "Poecilotheria ornata", "Lasiodora parahybana", "Tliltocatl albopilosum" ve "Pterinochilus Murinus" cinsi tarantulalar, tanesi bin 600 ile 7 bin lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor.
"ÇOKLU ALIMDA PAZARLIK PAYI VARDIR"
Tarantulaları satışa çıkartanların ilanların açıklama kısımlarına yazdıkları şu ifadeler ise dikkat çekiyor:
"Ankara içi elden teslim. Kargo veya otobüs ile gönderim yoktur. 3-4 yaşında. İletişim WhatsApp', 'Sadece İstanbul içi teraryum ile verilecektir', 'Hepsi ve daha fazlası için iletişim WhatsApp', '6 adet mevcut. Adet fiyatı 1600 TL. Çoklu alımda pazarlık payı vardır', 'Ankara refli üyelere elden teslim, dip fiyat."
60 BİN LİRA CEZA
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce satışın tespiti halinde, hayvan başına 60 bin 187 lira ceza uygulandığı bildirildi.
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