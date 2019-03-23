Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 20 Martta hizmete açılan Wonderland Eurasia'yı ilk üç günde 350 binden fazla kişi ziyaret etti. Parka ilk yıl 5 milyon ziyaretçinin gelmesi hedefleniyor.



Ülke ekonomisi ve Ankara turizmine katkı sağlaması beklenen park, 23 Nisan-5 Mayıs tarihleri arasında dünyaca ünlü sanatçıları da ağırlayacak.

Giriş ve çıkış saatleri yeniden güncellenen Wonderland Eurasia, 23 Nisan'a kadar hafta içi 11.00-18.00, hafta sonu ise 11.00-20.00 saatleri arasında açık kalacak. Mevsim şartlarına göre giriş ve çıkış saatleri yeniden belirlenecek Tema Park, 25 Mart'tan itibaren her hafta Pazartesi günleri bakım ve kontroller nedeniyle ziyaretçilere kapatılacak.



Tema Park, 31 Mart tarihine kadar ücretsiz hizmet verecek, yerel seçimler nedeniyle 31 Mart'ta da ziyaretçi ağırlamayacak.



MİSAFİRLERİN GÜVENLİĞİ VE KONFORU EN ÜST SEVİYEDE



Açıklamada görüşlerine yer verilen Wonderland Eurasia Satış ve Pazarlama Müdürü Necip Fazıl Güldemir, her yaş aralığındaki ziyaretçiyi ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, vatandaşları Tema Park'a davet etti.



Gerek kapladığı alanın büyüklüğü gerek eğlence ünitelerinin çokluğu ve içerikleri ile dünyanın en büyükleri arasında yer alan Wonderland Eurasia'nın bir gün içinde gezilmeyeceğini kaydeden Güldemir, parka gelen misafirlerin güvenlikleri ve konforlarının sağlanması için her türlü tedbirin en ince ayrıntısına kadar düşünülerek alındığını vurguladı.