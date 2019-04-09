Work and Travel tüm dünyada öğrenciler arasında oldukça popüler olan bir kültürel değişim programı. Bu program sayesinde üniversite öğrencileri hem yaz aylarını Amerika'da geçirip dil eğitimi alıyor hem de çalışarak masraflarınızı çıkarabiliyor. Türkiye'den de her yıl 5-6 bin öğrenci bu programa katılıyor.



ABD'de çalıştıkları şirketlerden ücretlerini alan öğrencilerden, mevzuat gereği belli oranda vergi kesintisi yapılıyor. Türkiye'ye döndükten sonra, ABD'de çalıştığı şirket kendisine W2 adı verilen bir vergi iade formu ulaştırıyor. Oğrenci bu form ile yapılan vergi kesintisinin iadesi için başvuruda bulunabiliyor. İade tutarı ise alınan ücrete göre değişmekle birlikte, 300-500 dolar arasında bir tutara denk geliyor.



Hürriyet gazetesinden Dinçer Gökçe'nin haberine göre, Türkiye'ye dönen bazı öğrencilerin internet üzerinden yaptığı başvuru sırasında, sisteme giriş yapan kişi adına daha önce başvurunun yapıldığı bilgisi yer aldı. Kendilerini ABD'ye gönderen aracı şirket ile temasa geçti. Bu süreçte birbirleriyle de iletişime geçen öğrenciler, onlarca kişinin daha mağdur edildiğini öğrendi. Öğrencilerin ihbarı üzerine olaydan haberdar olan şirket yönetimi ise inceleme başlattı. Söz konusu başvuruları 3 şirket çalışanının yaptığı tespit edilirken, yapılan soruşturmada bu 3 kişinin suçlamaları kabul ettiği öğrenildi.

122 ÖĞRENCİ ADINA USULSÜZ İŞLEM

Şirket, işten çıkarılan üç çalışan hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. "Güveni kötüye kullanma" ve "Emniyeti suiistimal" ile suçlanan üç kişinin 122 öğrenci adına usulsüz işlem yaptığı kaydedildi. Suç duyurusunda, vergi iadesinin öğrencilere ödenmemesi yanı sıra, ikinci bir usulsüzlüğün daha yapıldığı kaydedildi. Buna göre üç şüpheli, programa katılan ve 3-4 ay kadar sonra Türkiye'ye dönen kişileri ABD'de öğrenci göstermeye devam etti. Bu sayede, öğrenci başına ödenen ve öğrenci yardımı olarak geçen 1000'er doları da aldı. Hesaplamalara göre, üç kişinin elde ettiği haksız kazancın 150 bin dolar ile 180 bin dolar arasında değiştiği öne sürülüyor.



KONSOLOSLUK SORUŞTURUYOR



Konu ile ilgili ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu da idari soruşturma başlattı. Konsolosluk ile temasa geçen öğrencilerden biri, görüştüğü yetkilinin kendisine "Bu kişilerin son 4 yılda 1000'e yakın kişi adına haksız kazanç elde ettiklerini tespit ettik" bilgisini verdiğini söyledi. Suçlanan isimlerden biri, öğrencilere ulaştırılan bir mesajında "Burada 3 arkadaş olarak yaptığımız bir suç oldu. Şu anda en ağır şekilde cezamızı çekiyoruz. İşimizden olduk, elimizde ne varsa kaybettik. Şimdi yargı boyutu gelecek. Biz bunun, ne sonuçlar doğuracağını göremedik. Çok acgözlü davrandık" dedi. Bu kişi olay ile şirketin ilgisinin olmadığını iletti.



"MAĞDURİYETİ GİDERMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"



Haberde görüşlerine yer verilen şirket avukatlarından Gönenç Laçin, "Bu üç çalışanın savunmalarını aldık. Yaptıklarını kabul ettiler. ancak yaptıklarına da pişman olmuş durumdalar. Elde ettikleri kazançtan daha fazla şirketi zarara uğrattılar. Öğrencilerin mağduriyetini gidermek için çalışıyoruz" dedi.