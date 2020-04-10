Wuhan ile ikinci video konferans

Türk yetkililer ikinci kez corona virüs salgınının başladığı Çin'in Wuhan kentindeki sağlık yetkilileriyle görüştü. Video konferans yöntemli görüşmede fikir alışverişi yapıldı.

Anadolu Ajansı 10.04.2020 - 17:07

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Sağlık Bakanlığı yetkilileri ve Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri, Çinli uzmanlarla video konferansla toplantı yaptı. 

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yeni tip corona virüse (Covid-19) karşı çalışmalar kapsamında Çinli yetkililerle 26 Mart'ta da video konferans yoluyla görüşen Türk yetkililer, Çinli heyetle ikinci kez görüştü.

Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe'nin başkanlığındaki toplantıya, Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri de katıldı.

Çin tarafında ise hastalığın çıkış noktası Wuhan şehrinde görev yapan sağlık yetkilileri, hastane yöneticileri ve ilgili uzman hekimler yer aldı.

Toplantıda, iki ülke arasında yeni tip corona virüse ilişkin bilgi ve tecrübe paylaşımı yapıldı. Hastalığın tedavisi, ilaç ve aşı çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

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