X-raydan geçmek istemeyen iki arkadaş Uludağ’da kayboldu

Bursa'da, Uludağ'dan yürüyerek inmek isterken ormanlık alanda kaybolan 2 arkadaş için ekipler seferber oldu.

Olay, akşam saatlerinde Uludağ Sarıalan bölgesinde meydana geldi. Eyüp K., Murat A. ve 3 arkadaşları hafta sonu gezisi için Uludağ’a çıktı. Dönüşte 3 kişi dağdan teleferikle inmeyi tercih etti. Eyüp K. ile Murat A. ise yanlarında ruhsatsız silah bulundurdukları gerekçesiyle X-ray cihazından geçmemek için yürüyerek inmeye karar verdi.

TELEFON SİNYALİ KESİLDİ

Bir süre sonra ormanlık alanda yollarını kaybeden iki arkadaş, cep telefonlarıyla polisi arayıp yardım istedi. Bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarına bağlı arama kurtarma ekipleri sevk edildi.



Ekipler, kayıp kişilerden son sinyalin alındığı bölgede geniş çaplı arama başlattı. Ancak şarjlarının bittiği değerlendirilen kişilere ulaşılamadı. Arama çalışmaları sırasında bölgeden silah sesi duyulduğu yönünde ihbarlar geldi. Bunun üzerine ekipler, silah sesinin geldiği ormanlık alan üzerinde yoğunlaştı.