X'de Narin Güran etiketi: Yüzde 76'sı provakatif amaçlı olduğu belirlendi

Son dakika haberi! Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve dün Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 21 Ağustos 2024 ile 9 Eylül 2024 tarihleri arasında Narin Güran hakkkında sosyal medya platformu X üzerinden 15 ayrı etikette 4 milyon 761 bin 420 tweet atıldığını duyurdu.



Bu paylaşımlarda bulunan 1 milyon 302 bin 209 hesabın yüzde 38'i yani 498 bin 713'ünün bilgisayarlar tarafından yönetilen bot hesaplar olduğunu açıklayan Yerlikaya, "Bu içeriklerin yüzde 76’sının ise provokatif amaçlı ve olumsuz olduğu belirlendi." dedi.

"MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDİYORUZ"



"Sosyal medya üzerinden algı operasyonları yapanlarla, halkımızı yanıltmaya yönelik gerçek dışı bilgileri yayanlarla da mücadele etmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullanan Yerlikaya, şöyle devam etti:



"Unutulmasın ki; milletimiz içinde büyük üzüntüye yol açan bu cinayetin aydınlatılması için adli süreç devam etmektedir. Devletimiz ilgili tüm kurumlarıyla konunun aydınlatılması için büyük bir hassasiyetle çalışmalarını yürütmektedir. İçişleri Bakanlığı olarak başından beri bu olayın takipçisiyiz, takipçisi olmaya da devam edeceğiz. Narin kızımıza bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum."