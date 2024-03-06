Yaban Çiçekleri dizisinin ayrıntıları belli oldu: Yaban Çiçekleri dizisinin oyuncuları ve konusu

Yaban Çiçekleri ekran macerasına hazırlanıyor. Yapımını O3 Medya’nın üstlendiği, kreatif danışmanlığını Zeynep Günay’ın yaptığı, kadrosu ve hikayesiyle merak uyandıran yeni dizi "Yaban Çiçekleri" tanıtım görüntüleriyle de sosyal medyaya konu oldu.
YABAN ÇİÇEKLERİ KADROSU
Kadrosunda; Akın Akınözü, Aslıhan Malbora, Büşra Pekin, Serhat Teoman, Halil Babür, Bige Önal ve Tilbe Saran ve Arif Pişkin gibi birbirinden değerli isimler yer alırken yönetmen koltuğunda ise Aydın Bulut'un oturuyor.
YABAN ÇİÇEKLERİ KONUSU
Acı bir kaybın yıllar sonra bir araya getirdiği Kılıç ve Ela'nın yeniden kendilerinden saklanan gerçeklere, aileleri arasındaki engellere rağmen aşklarına sahip çıkma mücadelesini etkileyici bir anlatımla ekrana taşıyacak olan Yaban Çiçekleri çok yakında atv'de.
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