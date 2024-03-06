Yaban Çiçekleri dizisinin ayrıntıları belli oldu: Yaban Çiçekleri dizisinin oyuncuları ve konusu

Yaban Çiçekleri dizisinin ayrıntıları belli oldu. Yapımını O3 Medya'nın üstlendiği, kreatif danışmanlığını Zeynep Günay'ın yaptığı, Yaban Çiçekleri'nin konusu ve oyuncu kadrosu açıklandı.

Yaban Çiçekleri dizisinin ayrıntıları belli oldu: Yaban Çiçekleri dizisinin oyuncuları ve konusu

Yaban Çiçekleri ekran macerasına hazırlanıyor. Yapımını O3 Medya’nın üstlendiği, kreatif danışmanlığını Zeynep Günay’ın yaptığı, kadrosu ve hikayesiyle merak uyandıran yeni "Yaban Çiçekleri" tanıtım görüntüleriyle de sosyal medyaya konu oldu. 

Yaban Çiçekleri dizisinin ayrıntıları belli oldu: Yaban Çiçekleri dizisinin oyuncuları ve konusu - 1

YABAN ÇİÇEKLERİ KADROSU

Kadrosunda; Akın Akınözü, Aslıhan Malbora, Büşra Pekin, Serhat Teoman, Halil Babür, Bige Önal ve Tilbe Saran ve Arif Pişkin gibi birbirinden değerli isimler yer alırken yönetmen koltuğunda ise Aydın Bulut'un oturuyor.

YABAN ÇİÇEKLERİ KONUSU

Acı bir kaybın yıllar sonra bir araya getirdiği Kılıç ve Ela'nın yeniden kendilerinden saklanan gerçeklere, aileleri arasındaki engellere rağmen aşklarına sahip çıkma mücadelesini etkileyici bir anlatımla ekrana taşıyacak olan Yaban Çiçekleri çok yakında atv'de.

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