Yaban keçisi avına 1,3 milyon lira ceza

Mersin'de koruma altındaki yaban keçilerini avlayan 2 kişiye 1,3 milyon lira para cezası kesildi.

Yaban keçisi avına 1,3 milyon lira ceza

'de koruma altında olan 2 yaban keçisini avlayan 2 şahıs yakalandı, 1 milyon 315 bin TL para cezası kesildi.

Alınan bilgiye göre, Mut ilçesi sınırlarında av koruma kontrol çalışması yapan Doğa Koruma ve Milli Parklar Mersin Şube Müdürlüğü Mut Şefliği ekipleri, şüpheli bir aracı fark etti.

Bunun üzerine durum jandarmaya bildirilerek savcılıktan izin alınıp araç arandı. Aracın bagaj kısmında koruma altına olan bir yaban keçisinin avlanıp, parçalandığı ortaya çıktı.

Çevrede çalışmasına devam eden ekipler, yeni avlanmış bir yaban keçisi daha buldu. Yaban keçilerini avlayan 2 şahıs ise yakalandı.

Yakalanan 2 şahsa 1 milyon 315 bin TL ceza kesilirken, adli ve idari soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

DKMP Genel Müdürü Kadir Çokçetin'de " Mersin ekiplerimizce yürütülen koruma kontrol çalışmaları esnasında, 2 adet yaban keçisini yasadışı avladığı tespit edilen kişilere 1 milyon 315 bin TL ceza uyguladık" açıklamasında bulundu.

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