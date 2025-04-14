Yaban keçisi avlayan zanlıya 671 bin 355 TL ceza

Isparta'nın Sütçüler ilçesinde yaban keçisi avladığı belirlenen bir kişiye 671 bin 355 lira ceza kesildi.

Yaban keçisi avlayan zanlıya 671 bin 355 TL ceza

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yaban keçisi avlandığı ihbarı üzerine jandarma ile birlikte harekete geçti. Ormanlık alanda bir yaban keçisinin vurulduğunu tespit edildi.

Yaban keçisini avladığı belirlenen kişinin ruhsatsız tüfeğine el konuldu. Ekipler, bu kişiye 671 bin 355 lira ceza uyguladı.

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