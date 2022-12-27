Melike Şahin/İstanbul

Maaşları asgari ücretin yarısında kalan yabancı asistan doktorlar zorda.

Yabancı uyruklu asistan doktorlar 4 bin 300 TL maaş alıyor. Bu miktar, açıklanan asgari ücretin neredeyse yarısı.



Türkiye'de çalışan yüzlerce yabancı uyruklu asistan doktordan biri olan Ehsan Ganbari, ''Aynı iş yükünü paylaştığımız Türk meslektaşlarımızdan ortalama 4 kat daha düşük bir maaş alıyoruz. Dışarıda iş arıyorum. Ne iş olsa fark etmez, sadece geçineyim'' diyerek yaşadığı geçim sıkıntısını anlattı.

Bir doktor olarak bütün sorumlulukları aldıklarını ancak yeterli maaşı kazanamadıklarını söyleyen Ganbari, ''Ortalama yaşanabilir bir ev kirası yaklaşık 4 bin TL civarında. Bununla beraber faturaları hesapladığınızda maalesef yabancı uyruklu asistan doktorlar kendi branşları dışında dışarıda ek iş yaparak hayatlarını kazanmaya çalışıyorlar. Yabancı uyruklu asistan doktorlar en az asgari ücretten daha yüksek bir sabit maaş ve ek ödemeleri hak ediyorlar'' diye konuşarak çağrıda bulundu.

YASAL DÜZENLEME TALEBİ

Yabancı uyruklu asistan doktorların sigortası da yok. Ganbari bu konuyla ilgili olarak şöyle konuştu:



''Sigortasını yapmayan yabancı uyruklu asistan doktorlar, sonunda ciddi sağlık sorunları yaşayıp kendi hastanelerinde bile yüksek ücret ödeyebiliyorlar. Hukuki olarak öğrenci statüsünde tanımlanıyoruz. Vatandaş olmadığımız için memur olamayız. Öğrenci olunca da hem SGK meselesi hem ödenen ücretler veya ek ödemelerin hepsi sıkıntı oluyor. Bize mümkünse yeni bir statü, yasal düzenleme gelmesi lazım''



Yabancı uyruklu öğrenciler tıp fakültesine ve tıpta uzmanlık sınavına kendilerine ayrılan kontenjanla giriyorlar.



Türkiye'de yaklaşık 2 bin 500 yabancı uyruklu asistan doktor var.