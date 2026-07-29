Yabancı plakalı araçlar için yeni düzenleme. Borcunu ödemeyen sınırdan geçemeyecek

Yabancı plakalı araçların Türkiye 'deki ücretli otoyol ve köprü geçişlerine ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı.



Ücretli Karayollarında Yabancı Plakalı Araçlara Ait Geçiş Ücretleri ve İdari Para Cezaları ile Cezaların Tahsiline İlişkin Yönetmelik'te yabancı plakalı araçların geçiş ücretleri, ihlal cezaları ve ödeme süreçlerine ilişkin değişikliklere yer verildi.



Yönetmeliğe göre, yabancı plakalı araçların Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen otoyollar ve Yap-İşlet-Devret modeliyle faaliyet gösteren köprü ve otoyollarda yapılan ihlalli geçişlerin ücretleri ile idari para cezalarını ödemeyen sürücüler sınırdan ülkeyi terk edemeyecek.



Gümrük kapılarında yabancı plakalı araçla ilgili geçiş ücretleri ile idari para cezaları ve cezalar banka/kredi kartlarıyla veya gümrük idarelerinin muhasebe hizmetlerinin yürütüldüğü muhasebe birimlerinin vezneleri ile sınırlı olmak üzere nakit olarak ödenebilir. Yurt içinde ise PTT şubeleri ve anlaşmalı bankalar üzerinden ihlalli geçiş ödemeleri yapılabilecek.



TÜM BİRİMLER ENTEGRE ÇALIŞACAK



Karayolları Genel Müdürlüğü, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı arasında yapılacak veri paylaşımı sayesinde plakaya tanımlı geçiş ücretleri ve cezalar ortak sistem üzerinden görüntülenecek.



Ücret toplama sistemlerine ait verilerin plaka bazında iletilmesine yönelik gerekli altyapı ve düzenleme KGM tarafından yapılacak.



İşletici şirket tarafından işletilen otoyol ve erişme kontrolünün uygulandığı karayollarına ait geçiş ücretlerine dair muhasebe birimleri veznelerince yapılan tahsilata ilişkin bilgiler, Hazine ve Maliye Bakanlığı (Muhasebat Genel Müdürlüğü) sistemi üzerinden KGM’ye, gümrük kapılarında banka/kredi kartı ile yapılan tahsilat bilgileri Ticaret Bakanlığı sistemi üzerinden Hazine ve Maliye Bakanlığına ve KGM’ye bildirilecek.



HGS ZORUNLULUĞU



Yönetmeliğe göre yabancı plakalı araçların Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) veya benzeri elektronik geçiş sistemlerinden birine abone olması ve hesabında yeterli para olması gerekiyor. Sürücülerin, HGS etiketinin çalışır durumda olması ile araç plakasının okunurluğundan sorumlu olduğu belirtildi.

ÖDEMEYENE DÖRT KAT CEZA



Yönetmelikte ihlalli geçişlerde uygulanacak yaptırımlara da yer verildi. Buna göre, geçiş ücretini ödemeyen yabancı plakalı araçlara ihlalli geçişten sonraki 15 gün içinde ödenmesi durumunda yalnızca geçiş ücreti alınacak.



15 günlük sürenin ardından 30 gün içinde ödeme yapılırsa geçiş ücretine k 1 geçiş ücreti alınacak. Toplamda 45 günü aşan ödemelerde ise 4 kat ceza tahsil edilecek.