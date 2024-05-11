"Yabancı uyruklu hastaların sağlık harcamalarını Bakanlık ödeyecek" iddialarına yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), yabancı uyruklu hastaların sağlık harcamalarının Sağlık Bakanlığınca ödeneceği iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

"Yabancı uyruklu hastaların sağlık harcamalarını Bakanlık ödeyecek" iddialarına yalanlama

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, "yabancı uyruklu ayakta tedavi olan hastaların sağlık hizmeti, ilaç, tıbbi cihaz, ortez-protez ve diğer malzemelerin giderleri Sağlık Bakanlığınca ödenecek" iddiasının doğru olmadığı belirtildi.

Paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"İddiaya konu 8438 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının, kamuoyuna yansıtıldığı gibi ülkemizdeki mülteci ya da geçici koruma altındaki kişilerle bir ilgisi yoktur. Kararda geçen hasta grubu, insani yardım konusunda Dışişleri Bakanlığımız koordinasyonunda başta Filistin olmak üzere savaş ve afetlerin yaşandığı bölgelerden ülkemize getirilerek tedavileri sağlanan mağdurları kapsamaktadır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

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