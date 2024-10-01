Yabancı uyruklu hemşirelik öğrencisi evinde ölü bulundu

Tokat'ta, epilepsi hastası yabancı uyruklu üniversite öğrencisi, evinde ölü bulundu.

Yabancı uyruklu hemşirelik öğrencisi evinde ölü bulundu

İddiaya göre, Gaziosmanpaşa Üniversitesi hemşirelik bölümü 3. sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Velid Heraki'den bir süre haber alamayan arkadaşları, telefonuna da bakmaması üzerine endişelenerek Altıyüzevler Mahallesi Divan 5 sokakta kaldığı evine gitti. Heraki'nin zile de cevap vermemesi üzerine arkadaşları kapıyı kırarak içeri girdi. Genç öğrenciyi hareketsiz bir şekilde yerde yatarken bulan arkadaşları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, Heraki'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, genç öğrencinin ölüm nedeni otopsinin ardından belli olacak.

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