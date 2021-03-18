Yabancı uyruklu kadın bebeğini kaldırımda doğurdu

Samsun'da doğum sancıları başlayınca hastaneye yürüyerek gitmeye çalışan yabancı uyruklu H.H., ağrıları artınca oturduğu kaldırımda çağırılan sağlık ekiplerinin de yardımıyla doğum yaptı. H.H. ve dünyaya getirdiği kız bebek hastanede tedaviye alınırken, kaldırımdaki doğum anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA 18.03.2021 - 16:29

Yabancı uyruklu kadın bebeğini kaldırımda doğurdu

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Sabah saatlerinde İlkadım ilçesi İbni Sina Caddesi'nde doğum sancıları başlayan yabancı uyruklu H.H. yürüyerek yakındaki Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne gitmek istedi.

Ancak hastaneye yaklaşık 800 metre kala sancıları artar H.H., kaldırıma oturdu. Doğum başlarken, H.H. çevredekilerden yardım istedi. Bu sırada sabah iş yerini açmak için gelen pide salonu sahibi İbrahim Can, kadını görüp, 112 Acil Yardım hattını arayarak haber verdi.

İhbar üzerine adrese, 112 sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin de yardımıyla H.H., bir kız bebek dünyaya getirdi. Kadın ve bebeği ambulansla hastaneye götürüldü. Çevredeki bir vatandaş evinin penceresinden o anları cep telefonunun kamerasıyla görüntüledi.

"KİMSE YOKTU, YARDIM İSTEDİM"

Hamile kadını görüp aradığı sağlık ekiplerinden yardım isteyen İbrahim Can o anları anlattı. Can, "Kadın kıvranıyordu bende ambulans çağırdım. Ambulans geldi ve doğum burada oldu, sonra gittiler. Kadının yanında kimse yoktu, sonradan gören başka bir kadın geldi, yardım etti. Sabah iş yerine geldim, kadını o halde görünce hemen ambulansı arayıp yardım çağırdım" dedi.

Esnaf Dilara Uzunsoy da yabancı uyruklu kadının hastaneye gitmeye çalışırken doğumun başladığını belirterek, "Yabancı uyruklu bir kadın doğum hastanesine giderken burada kalmış, tek başına bağırmış, yardım istemiş. Esnaf arkadaşımızda hemen ambulansı aramış, kadın daha sonra burada doğum yapmış. Sokakta doğum yapmış kadın. Duyunca, görüntüyü izleyince bende şaşırdım, şok oldum" diye konuştu.

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