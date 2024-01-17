Yabancı uyruklular sokak ortasında kavga etti: Sınır dışı edilecekler

Eskişehir'de sokak ortasında taşlı sopalı kavga ettikleri gerekçesiyle yakalanan yabancı uyruklu şahısların sınır dışı işlemleri başlatıldı.

Yabancı uyruklular sokak ortasında kavga etti: Sınır dışı edilecekler

Odunpazarı ilçesi Erenköy Mahallesi'nde yabancı uyruklu iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden sokak ortasında taşlı sopalı çıkmıştı.

Olayın ardından araçla kaçan şüpheliler, Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan M.M.A., H.A. ve A.A. isimli yabancı uyruklu şahıslar hakkında Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından işlem başlatıldı.

Yabancı Uyruklu Geçici Koruma Kimlik Belgesi' ile 'de konakladığı öğrenilen yabancı uyruklu M.M.A. ve H.A. hakkında sınır dışı işlemlerinin başlatıldığı öğrenildi.

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