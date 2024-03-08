Yabancı uyrukluların sınır dışı edilmelerini sahte belgelerle engelleyenlere operasyon: 24 gözaltı

Türkiye’de yabancı uyrukluların sınır dışı edilmesini engellemek amacıyla sahte doktor raporu ve sahte kira sözleşmesi temin eden şüphelilere yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı.

Yabancı uyrukluların sınır dışı edilmelerini sahte belgelerle engelleyenlere operasyon: 24 gözaltı

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Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu, rüşvet, resmi belgede sahtecilik ve göçmen kaçakçılığı suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, bazı şüphelilerin menfaat karşılığı sahte doktor raporları ve noterde düzenlenen içeriği sahte kira sözleşmeleri temin ettiklerini belirledi.

Şüphelilerin temin ettiği sahte belgelerle, yasal olarak 'de kalma hakkı olmayan kişilerle ilgili sınır dışı etme kararı alınmasına engel oldukları tespit edildi.

24 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında bugün düzenlenen operasyonla 24 şüpheli gözaltına alınırken, 4 şüphelinin yurtdışında 1 şüphelinin ise cezaevinde olduğu tespit edildi.

Operasyon kapsamında yakalanamayan 4 şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor.

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