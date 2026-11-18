Yabancı yatırımcılara ikamet iznine düzenleme. 150 bin dolarla 3 yıl, 200 bin dolarla 5 yıl
18.11.2026 02:29
Son Güncelleme: 18.11.2026 02:39
Yabancı yatırımcılara 150 bin dolarla 3 yıl, 200 bin dolarla 5 yıl ikamet izni
Türkiye’de yatırım yapacak yabancılara verilecek ikamet izinleri için yeni tutarlar belirlendi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, yatırım tutarına göre 3 veya 5 yıllık ikamet izni verilecek.
Türkiye’de çalışmayan ancak belirlenen koşullarda yatırım yapan yabancılara yönelik yeni ikamet düzenlemesi yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan “Yabancı Yatırımcılara Düzenlenecek İkamet İzinlerine Dair Karar”, Resmi Gazete’de yayımlandı.
YATIRIM TUTARINA GÖRE ÜÇ VE BEŞ YILLIK İZİN
Karara göre en az 150 bin ABD doları veya karşılığı döviz tutarında yatırım yapan yabancılara üç yıl süreli ikamet izni düzenlenebilecek. Yatırım tutarının en az 200 bin ABD doları veya karşılığı dövize ulaşması halinde ise izin süresi beş yıl olacak.
Yatırımın, ikamet izni süresinin en az yarısı boyunca ilgili hesap, fon veya sistemde tutulması şartı aranacak.
MEVDUAT, FON VE EMEKLİLİK YATIRIMLARI KAPSAMDA
Yabancı yatırımcılar, belirlenen tutarı Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara mevduat olarak yatırabilecek veya devlet borçlanma araçları satın alabilecek. Gayrimenkul yatırım fonu ve girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları da düzenleme kapsamında değerlendirilecek. Belirlenen emeklilik planları çerçevesinde bireysel emeklilik sistemine yatırılan katkı payları da başvuruya dayanak oluşturabilecek.
Mevduat yatırımlarına ilişkin tespiti Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, devlet borçlanma araçlarıyla ilgili tespiti Hazine ve Maliye Bakanlığı yapacak. Fon katılma paylarında Sermaye Piyasası Kurulu, bireysel emeklilik yatırımlarında ise Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu yetkili olacak.
EŞ VE ÇOCUKLAR DA YARARLANABİLECEK
İkamet izni imkanından yatırımcının yabancı eşi ile kendisinin veya eşinin ergin olmayan ya da bağımlı yabancı çocukları da yararlanabilecek. Başvuruların nasıl yapılacağına ilişkin usul ve esasları İçişleri Bakanlığı belirleyecek.
Kararda vatandaşlık konusunda da özel bir hüküm bulunuyor. Bu kapsamda düzenlenen ikamet izinleri, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun istisnai vatandaşlığı düzenleyen 12. maddesinin kapsamı dışında tutuluyor. Vatandaşlık başvuruları kendi yatırım tutarları ve diğer koşulları üzerinden değerlendiriliyor.
İKAMET VE VATANDAŞLIK BAŞVURULARINDA AYRI KOŞULLAR
Yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı başvurularında gayrimenkul için en az 400 bin dolar, mevduat, devlet borçlanma araçları, belirlenen yatırım fonları ve bireysel emeklilik yatırımlarında en az 500 bin dolar şartı bulunuyor. Gayrimenkulün üç yıl satılmaması, söz konusu finansal yatırımların da en az üç yıl korunması gerekiyor. En az 500 bin dolarlık sabit sermaye yatırımı veya 50 kişilik istihdam oluşturulması da vatandaşlık başvurusuna dayanak olabilen seçenekler arasında.
Yeni karardan önce kısa dönem oturma izni başvurusunda bulunmak isteyen yabancıların vatandaşlık başvurusunda gerekli kriterleri karşılaması isteniyordu. Yeni kararla birlikte kademeli bir tarife getirildi.