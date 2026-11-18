Türkiye ’de çalışmayan ancak belirlenen koşullarda yatırım yapan yabancılara yönelik yeni ikamet düzenlemesi yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan “Yabancı Yatırımcılara Düzenlenecek İkamet İzinlerine Dair Karar”, Resmi Gazete ’de yayımlandı.

YATIRIM TUTARINA GÖRE ÜÇ VE BEŞ YILLIK İZİN

Karara göre en az 150 bin ABD doları veya karşılığı döviz tutarında yatırım yapan yabancılara üç yıl süreli ikamet izni düzenlenebilecek. Yatırım tutarının en az 200 bin ABD doları veya karşılığı dövize ulaşması halinde ise izin süresi beş yıl olacak.

Yatırımın, ikamet izni süresinin en az yarısı boyunca ilgili hesap, fon veya sistemde tutulması şartı aranacak.

MEVDUAT, FON VE EMEKLİLİK YATIRIMLARI KAPSAMDA

Yabancı yatırımcılar, belirlenen tutarı Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara mevduat olarak yatırabilecek veya devlet borçlanma araçları satın alabilecek. Gayrimenkul yatırım fonu ve girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları da düzenleme kapsamında değerlendirilecek. Belirlenen emeklilik planları çerçevesinde bireysel emeklilik sistemine yatırılan katkı payları da başvuruya dayanak oluşturabilecek.

Mevduat yatırımlarına ilişkin tespiti Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, devlet borçlanma araçlarıyla ilgili tespiti Hazine ve Maliye Bakanlığı yapacak. Fon katılma paylarında Sermaye Piyasası Kurulu, bireysel emeklilik yatırımlarında ise Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu yetkili olacak.