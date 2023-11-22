Yağ aldırma ameliyatı sonrası ölüm iddiası

Suçlu kimse, hata kimdeyse, ben kimseye çamur atmak da istemiyorum ama hatası olan cezasını çeksin. Şikayette bulunduk, savcılık da geldi. Her türlü belgeleri toparladılar. Ben şikayetçiyim. Ben yaşadım, başkası yaşamasın. Eğer ortada bir hata ve ihmal varsa hatayı yapan cezasını çeksin.''



AYNI HASTANEDE BURUN ESTETİĞİ OLAN BİR KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETMİŞ



Öte yandan Özkul'un yağ aldırma ameliyatı sonrasında hayatını kaybettiği özel hastanede şubat ayında da burun estetiği olan bir kişinin ameliyat sonrasında hayatını kaybettiği öğrenildi.



Konuyla ilgili hastane yönetimi ve doktorlar açıklama yapmak istemedi.

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