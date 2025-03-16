Yağ aldırma ameliyatı sonrası ölüm iddiası

İzmir'de yaşayan Yılsu Tümen (32), yağ aldırma operasyonu için İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde özel bir tıp merkezinde ameliyat oldu.

Tümen, yağ aldırma operasyonuna 160 bin lira ödemeyi kabul etti. Ancak iddiaya göre, kadının kan değerleri düşük çıkınca doktor kan takviyesi yapılabileceğini söyledi bunun için de ayrıca 40 bin lira talep etti.

KALBİ DÖRT DEFA DURDU



Operasyondan çıktıktan saatler sonra fenalaşan ve defalarca kalbi durduğu öne sürülen kadın 6 Mart'ta hayatını kaybetti.

Simge Tümen, ablasının doktor ihmali nedeniyle yaşamını yitirdiğini iddia ederek "Ablam o kadına gitmeden önce farklı bir doktora gidiyor tahlillerini gösteriyor ve 'Bu ameliyatı olma, kan değerlerin düşük.' deniliyor. Bizler zaten aynı şekilde söylüyorduk fakat o şahıs 'Hiçbir sorun olmaz, sağsalim girer çıkarırız.' dedi." sözleriyle yaşananlara tepki gösterdi.