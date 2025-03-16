Yağ aldırma ameliyatı sonrası ölüm iddiası
İstanbul Sultanbeyli'de 32 yaşındaki Yılsu Tümen, iddiaya göre özel bir tıp merkezinde yağ aldırma ameliyatı sonrası yaşamını yitirdi. Kadının kardeşi, ablasının doktor ihmali nedeniyle öldüğünü öne sürdü. Tıp merkezi yetkilileri ise suçlamaları kabul etmedi. Tuana Çiftci Zengin'in haberi...
İzmir'de yaşayan Yılsu Tümen (32), yağ aldırma operasyonu için İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde özel bir tıp merkezinde ameliyat oldu.
Tümen, yağ aldırma operasyonuna 160 bin lira ödemeyi kabul etti. Ancak iddiaya göre, kadının kan değerleri düşük çıkınca doktor kan takviyesi yapılabileceğini söyledi bunun için de ayrıca 40 bin lira talep etti.
KALBİ DÖRT DEFA DURDU
Operasyondan çıktıktan saatler sonra fenalaşan ve defalarca kalbi durduğu öne sürülen kadın 6 Mart'ta hayatını kaybetti.
Simge Tümen, ablasının doktor ihmali nedeniyle yaşamını yitirdiğini iddia ederek "Ablam o kadına gitmeden önce farklı bir doktora gidiyor tahlillerini gösteriyor ve 'Bu ameliyatı olma, kan değerlerin düşük.' deniliyor. Bizler zaten aynı şekilde söylüyorduk fakat o şahıs 'Hiçbir sorun olmaz, sağsalim girer çıkarırız.' dedi." sözleriyle yaşananlara tepki gösterdi.
Ablasına iki ünite kan verildiğini belirten Simge Tümen "Ablam ameliyathaneden çıktıktan sonra birden fenalaşıyor müdahale ediyorlar kalp masajı vesaire yetersiz geliyor. Bu özel bir hastane ve yetersiz kalıyor. Apar topar kardeşimi devlet hastanesine sevk ediyorlar." diye konuştu.
TIP MERKEZİ YETKİLİLERİ İDDİALARI REDDETTİ
Suçlamaları kabul etmeyen tıp merkezi yetkilileri ise ameliyat öncesi tüm kan değerlerinin normal olduğunu, kadının ameliyattan çıktıktan 4 saat sonra odada bir anda fenalaştığını iddia etti.
Yılsu Tümen'in kesin ölüm nedeni Adli Tıp raporundan sonra ortaya çıkacak. Acılı acile polise şikayette bulunurken ameliyatın gerçekleştiği tıp merkezinin yetkilileri de olayın takipçisi olacaklarını vurguladı.
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