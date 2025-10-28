Yağ yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

Kaza, Ereğli Adana Kara yolu üzeri şeker fabrikası civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.I. idaresindeki 20 ACD 379 plakalı yağ yüklü kamyon kontrolden çıkarak kara yolu üzerine devrildi.

Kazada kamyon sürücüsü hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri durumu hafif olan yaralı sürücüye olay yerinde müdahale etti.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.