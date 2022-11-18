Yağcıoğlu Apartmanı davası sanıklarının cezaları istinafta arttı

Ege Denizi'nde, 30 Ekim 2020'de meydana gelen merkez üssü Seferihisar ilçesi açıkları olan 6.6 büyüklüğündeki depremde 11 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığı Yağcıoğlu Apartmanı soruşturmasında müteahhit Şerafettin Ağar ile fenni mesul Orhan Ayber, gözaltına alındı.



Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Hazırlanan iddianamede; projelendirmedeki eksikler, malzeme özelliklerindeki yetersizlikler, uygulama ve işçilik hataları, yapım denetimindeki yetersizlikler nedeniyle binanın yıkılmış olduğu belirtildi. İddianamede ayrıca binanın yıkılmasında; statik proje müellifinin, statik betonarme projeye onay veren mercilerin, bina fenni mesulünün, sürveyanının, müteahhidin, tadilat ruhsatı ile yapı kullanma izin belgesi aşamasında ruhsat ve izni düzenleyen mercilerin sorumlu olduğu görüşüne de yer verilerek, Şerafettin Ağar ile fenni mesulü Orhan Ayber hakkında 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan 22’şer yıl 6’şar ay hapis cezası istendi.



Bina inşaatı sürveyanı Ahmet A.'nın henüz yakalanamadığı, binada yapılan tadilatın sürveyanı Adnan A.'nın ise hayatını kaybettiğinin belirlendiği kaydedilen iddianamede; kamu görevlilerine ilişkin dosya ise 4483 sayılı 'Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun' kapsamında ayrılarak Memur Suçları Soruşturma Bürosu'na gönderildi. Tutuklu sanıklardan Orhan Ayber ise ileri yaşı ve sağlık sorunların nedeniyle tahliye edildi. İzmir 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde mart ayındaki karar duruşmasında mahkeme heyeti, müteahhit Şerafettin Ağar ile fenni mesul Orhan Ayber'i 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan 12’şer yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, tutuksuz sanık Ayber için sağlık sorunları bulunması nedeniyle tutuklama kararı vermedi.



TUTUKSUZ SANIK KATILMADI



Tarafların itirazları sonrası dosya, istinaf mahkemesine taşındı. İtirazları inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14'üncü Ceza Dairesi, duruşma açtı. Geçen 4 Kasım'da görülen duruşmada savcı, esas hakkında mütalaasını sundu. İstinaf savcısı, yerel mahkemenin kararında; delillerin takdirinde ve temel cezanın belirlenmesinde hukuka aykırılık bulunmadığını, ancak bilinçli taksir nedeniyle üst sınırdan artırım yapıldığını belirtti. Fazla ceza tayini yapıldığını vurgulayan savcı, hükmün kaldırılması ve sanıkların aynı suçtan tekrar yargılanıp, cezalandırılmasını istedi. Savcı ayrıca tutuklu sanığın tahliyesini talep etti. Taraf avukatları, esas hakkında mütalaaya savunma için süre talebinde bulundu. Ağar'ın tutukluluk halinin devamına karar veren Ceza Dairesi, avukatların süre talebini kabul ederek duruşmayı erteledi.



Sanıkların yargılanmalarına bugün İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14'üncü Ceza Dairesi’nde devam edildi. Tutuklu sanık Ağar duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, taraf avukatları salonda hazır bulundu. Duruşmada, söz alan şikayetçi avukatlarından Gürbüz Ejder, sanıkların üst hadden cezalandırılmasını isteyerek, "Binanın yıkılması için ellerinden geleni yapmışlar. Bu suç kasten işlenmiştir. Sayın mahkemenin yapması gereken en üst sınırdan ceza vermek. Esas hakkında mütalaaya bu yüzden katılmadık" dedi.



Diğer şikayetçi avukatları da sanıkların en ağır cezayı almaları talebinde bulundu.



'BİRİNİN YIKILIP, DİĞERİNİN YIKILMAMASININ NEDENİ OLMALI'



Duruşmada söz verilen tutuklu sanık Şerafettin Ağar, binanın yıkılmasında suçu olmadığını yineleyerek "Aynı arsaya 2 blok yaptım. Biri yıkıldı diğeri yıkılmadı. Aynı arsa aynı ustalar aynı malzemeler. Birinin yıkılıp, diğerinin yıkılmamasının nedeni olmalı. Binam depremden dolayı değil kolon kesildiği için yıkıldı" diye konuştu.



Esas hakkında mütalaaya savunma yapan Şerafettin Ağar’ın avukatı da reddi hakim talebinde bulunup, "Müvekkilim dünyanın en dürüst insanıdır. O suçlu çıkarsa 35 yıllık avukatlığımı bırakırım. Mahkeme baskı altında. Hür iradeleriyle karar vermiyorlar. Reddi hakim talebinde bulunuyorum. Daha önce hazırlanmış bir karar var" dedi.



İYİ HAL İNDİRİMİYLE 13'ER YIL 4'ER AY HAPİS



Talebi görüşen heyet, reddi hakim talebinin reddine karar verdi. Son sözü sorulan tutuklu sanık Ağar, tahliyesini istedi. Savunmaların ardından karar açıklandı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14'üncü Ceza Dairesi, yerel mahkemenin sanıklar Ağar ve Ayber'in hakkında verdiği 12'şer yıl 6’şar aylık hapis cezası kararını kaldırıp, taksirle birden fazla kişinin ölümüne ya da bir veya birden fazla kişinin ölümüyle birlikte bir veya birden fazla kişinin yaralanmasına neden oldukları gerekçesiyle sanıkları 12’şer yıl hapis cezasına çarptırdı. Suçun bilinçli taksirle işlendiğine kanaat getiren Ceza Dairesi, bu cezayı önce 16'şar yıla çıkardı ardından da sanıkların duruşmalardaki tutumları nedeniyle iyi hal indirimi uygulayıp, ayrı ayrı 13 yıl 4 ay hapse hükmetti.