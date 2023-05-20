Yağış artışları nedeniyle tahılda "sarı pas" riski

"10-15 DERECENİN ÜSTÜ HASTALIK YAPIYOR"

Küresel ısınmanın sonuçlarıyla beraber ekim ve dikim çeşitliliğinin iyi ayarlanması gerektiğini belirten Yörük, "Sık yağmurların artık yağacağı belliyse, bizim buna göre bir çeşit seçmemiz gerekiyor ve buğday ekerken mibzerlerimizin (Tohum atmak için kullanılan tarım aleti) ayarlarını buna göre değiştirmemiz gerekiyor. Çünkü pas hastalığının en büyük sıkıntısı, yağmurlar yağdıktan sonra hava birdenbire ısınıyor ve 10-15 derecenin üzerinde buğdaylarda hastalık yapmaya başlıyor." dedi.

Buğdaylar sık dikildiği ve içerisinde de bir hava akımı oluşmadığı için bu nemin tarladan uzaklaştırılmadığında hastalığa sebep olduğunu ifade eden Yörük, "Pas hastalığıyla mücadelede öncelikle iyi bir gözlem gerekiyor. Çiftçilerimize tavsiyemiz, pas hastalığını görür görmez kimyasal mücadeleye başvurmamaları gerekiyor. Hemen bir kimyasal ilaç kullanmalarına gerek yok. İyi gözlemlemeleri lazım." diye konuştu.

Bu hastalığın belirli skalaları olduğunu da belirten Yörük şöyle devam etti:

Yüzde 5, yüzde 16, yüzde 20, yüzde 30, yüzde 50 ve yüzde 100'e kadar altı skaladan oluşuyor. Özellikle yüzde 5, yüzde 10 arasında tarlalarında başakların veya yaprakların üzerinde püskülleri, sarı çizgilileri görmeye başladıklarında dikkatli olmalılar. Eğer yüzde 5 civarlarında kalıyorsa bununla ilgili kimyasal mücadele yapmaya gerek yok. Sadece önümüzdeki sezonda dayanıklı bir çeşit seçmeleri ve mibzerlerinin ayarlarını biraz daha açarak sık ekimden vazgeçmeleri gerekiyor.

