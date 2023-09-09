Yağış nedeniyle kayan otomobil TIR'a çarptı: 5 yaralı

Burdur–Antalya kara yolunda yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin TIR'a çarpması sonucu meydana gelen kazada 3’ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Yağış nedeniyle kayan otomobil TIR'a çarptı: 5 yaralı

, dün saat 20.00 sıralarında ’un Çeltikçi ilçesine bağlı Tekke köyü mevkiinde meydana geldi.

M.K. (37) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu M.S.Z. (42) idaresindeki araç taşıyan TIR'a arkadan çarptı.

Yağış nedeniyle kayan otomobil TIR'a çarptı: 5 yaralı - 1

Kazada otomobilde bulunan 3’ü çocuk 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında yaralılar M.K., A.K.(32), C.C.K. (12), A.S.K. (7) ve İ.K. (6) ambulansla Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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