Yağış nedeniyle kayan otomobil TIR'a çarptı: 5 yaralı

Kazada otomobilde bulunan 3’ü çocuk 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında yaralılar M.K., A.K.(32), C.C.K. (12), A.S.K. (7) ve İ.K. (6) ambulansla Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.