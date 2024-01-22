Yağış sonrası karayolunda toprak kaymaları yaşanıyor

Karabük’te yağışların ardında karayolu üzerinde toprak kayması yaşanırken, araçlar kontrollü olarak geçiş sağlıyor.

Yağış sonrası karayolunda toprak kaymaları yaşanıyor

Zonguldak karayolu Fatih mahallesi yakınlarında yaşandı.

Yağışların ardından yumuşayan toprak heyelana neden oldu.

Tel kafeslerin koptuğu bölgede sabah saatlerinden itibaren yaşanan toprak kayması devam ederken, karayolunda araçların geçişleri ise tek şerit üzerinden kontrollü olarak sağlanıyor.

İhbar üzerine bölgeye karayolları ekipleri sevk edilirken, trafik ekipleri de yol güzergahında önlem aldı.

Ekipleri yol güzergahı üzerinde yağışlı havanın ardından riskinin devam ettiğini belirterek, sürücülerin dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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