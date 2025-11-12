Yağış zincirleme kazaya neden oldu: 2'si çocuk 3 yaralı

Bursa'da Yenişehir–İznik Çevre Yolu üzerinde seyir halindeki kamyonunun şoförü, yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kamyon, yolda kayarak devrildi.

Kazayı gören TIR şoförü, yardım etmek için yavaşladığı sırada, hemen arkasında seyir halindeki otomobil TIR’a çarparken, bir kamyonet de otomobile çarparak kazaya karıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, otomobilde bulunan T.C. (22), Y.E.C. (10) ve Ç.E.C. (11) yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.(DHA)