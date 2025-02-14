Yağışlar son 24 yılın en düşük seviyesinde

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2025 Ocak Ayı Alansal Yağış Raporu verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye geneli ocak ayı yağışı, hem normalin hem de geçen yıl ocak ayı yağışının altında gerçekleşti.



Buna göre, uzun yıllar ocak yağış ortalaması 1991-2020 döneminde metrekareye 69,8 kilogram olarak kayıtlara geçerken, Ocak 2024'te metrekareye 87,5 kilogram, geçen ay ise 26,8 kilogram yağış düştü.



Yağışlar, normaline göre yüzde 62, geçen yıl ocak ayına göre yüzde 69 azaldı. Türkiye geneli ocak ayı yağışları son 24 yılın en düşük seviyesine indi.



Ocakta yağışlar, yurdun tamamında normallerinin altında yağış alırken, azalma oranı Orta ve Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Van, Ardahan ve Kars çevreleri hariç Doğu Anadolu Bölgesi, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinde yüzde 80'in üzerine çıktı.



BÖLGELERE GÖRE YAĞIŞLAR



Bölge geneline bakıldığında ise tüm bölgeler normalleri altında yağış alırken, normaline göre en fazla azalma yüzde 94 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde gerçekleşti.



Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde son 65, Akdeniz Bölgesi'nde son 33 yılın en düşük ocak ayı yağışı kaydedildi.



İl geneli yağışlarda tüm iller normali ve geçen yıl yağışlarının altında yağış aldı, en az yağış 2,3 kilogramla Adana'da gözlendi. Yağışlarda normaline göre en fazla azalma yüzde 98 ile yine Adana'da tespit edildi.



Adana, Adıyaman, Erzincan, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Karaman, Kilis, Malatya, Mersin, Osmaniye, Şırnak'ta 65, Konya'da 61, Bingöl, Bitlis, Siirt, Tunceli, Van’da 54, Batman, Diyarbakır, Elazığ, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Şanlıurfa'da son 36 yılın en düşük ocak ayı yağışı kayıtlara geçti.



Yağışlı gün sayısı 1991-2020 yılları ocak ayı ortalamasında 11,7 gün olarak hesaplanırken, geçen ay ocakta Türkiye genelinde ortalama 7,6 gün oldu.



Marmara'nın güneyi, Karadeniz ve Ege bölgelerinin kıyı kesimleri, İç Anadolu Bölgesi'nin kuzeybatı kesimlerinde yer yer 15-20 gün aralığında yağış aldı.



Yağışlar, Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Elazığ, Malatya, Kahramanmaraş, Konya, Karaman, Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay, Kars ve Iğdır çevrelerinde ise 1 güne kadar düştü.